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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 10:42

Son dakika: duyurdu: 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi!

'den yapılan son dakika açıklamasında "'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 6 'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (), 'ın kuzeyindeki 'de tespit edilen 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

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