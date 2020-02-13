Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik ediyor.

PAKİSTAN MİLLİ MECLİSİ VE SENATOSU'NUN ORTAK OTURUMUNA HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edecek.



