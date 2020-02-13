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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 15:33

Son dakika: Başkan Erdoğan 'da

Son dakika haberine göre Başkan , Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6’ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi. Başkan Erdoğan, havalimanında Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan Pakistan'da

'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı , Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik ediyor.

PAKİSTAN MİLLİ MECLİSİ VE SENATOSU'NUN ORTAK OTURUMUNA HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edecek.

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