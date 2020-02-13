CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, zamlar ve tatillerle gündemden düşmedi.

VAATLERİ FOS ÇIKTI

İmamoğlu, seçilmek için ne vaat ettiyse göreve geldikten sonra tam tersini yaptı.

"HAYATI UCUZLATACAĞIZ" DEDİ ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTI

Seçimden önce "Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu vaatlerini sıralarken başta ulaşım ve suya yüzde 40'a varan zam yapacağını söyledi. İmamoğlu söylediğinin tam aksine su ve ulaşıma zam üstüne zam yaptı.

SUYA ZAM

Hamidiye su fiyatı 9 liradan 11 liraya yükseldi. Beltur'a ait sosyal tesis kafeteryalarında da, yüzde 20'lik bir artış oldu.

2008 yılında köy tüzel kişiliği nihayetlendirilip mahalle statüsüne geçirilen köylerde İSKİ, su fiyatlarına geçtiğimiz aralık ayında yüzde 400 zam yaptı. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için oldukça yüksek metreküplerde su harcayan köy halkı ise, birim fiyatını 1 liradan kullandıkları suyun, 4 liraya yükselmesine tepki gösterdi.

HALK EKMEK'TE YÜZDE 40 ZAM

İBB iştiraki Halk Ekmek'te poşetli ürünler yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.

ULAŞIMA YÜZDE 40'A VARAN ZAM

Taksilere yüzde 25

Minibüse yüzde 25

İSPARK yüzde 40'a varan

İSBİKE yüzde 40 zam

Okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

Toplu ulaşıma yüzde 35 zam

"HİÇBİR EMEKÇİ KARDEŞİMİN İŞİNE SON VERMEYECEĞİM"DEDİ KIYIM YAPTI

Bir diğer vaadi olan "Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermeyeceğim" sözlerinin de tam aksine İBB ve bağlı iştiraklerde 5 binden fazla işçiyi ekmeğinden etti.