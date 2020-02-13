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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 01:06

İmamoğlu hizmet değil yalan üretti! “Ucuzlatacağız” dediği her şeye yaptı

’li Başkanı göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, lar ve tatillerle gündemden düşmedi. Göreve gelmeden önce “hayatı ucuzlatacağız” ve “hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermeyeceğim” vaatlerinde bulunan İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı. ’da ulaşıma, suya, ’a fahiş zamlar yapan İmamoğlu, yaptığı işçi kıyımlarıyla da binlerce emekçiyi ekmeğinden etti.

Hizmet değil yalan üretti

'li Başkanı göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, lar ve tatillerle gündemden düşmedi.

VAATLERİ FOS ÇIKTI
İmamoğlu, seçilmek için ne vaat ettiyse göreve geldikten sonra tam tersini yaptı.

"HAYATI UCUZLATACAĞIZ" DEDİ ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTI
Seçimden önce "Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu vaatlerini sıralarken başta ulaşım ve suya yüzde 40'a varan zam yapacağını söyledi. İmamoğlu söylediğinin tam aksine su ve ulaşıma zam üstüne zam yaptı.

SUYA ZAM
Hamidiye su fiyatı 9 liradan 11 liraya yükseldi. Beltur'a ait sosyal tesis kafeteryalarında da, yüzde 20'lik bir artış oldu.

2008 yılında köy tüzel kişiliği nihayetlendirilip mahalle statüsüne geçirilen köylerde İSKİ, su fiyatlarına geçtiğimiz aralık ayında yüzde 400 zam yaptı. ve hayvancılıkla uğraştığı için oldukça yüksek metreküplerde su harcayan köy halkı ise, birim fiyatını 1 liradan kullandıkları suyun, 4 liraya yükselmesine tepki gösterdi.

HALK EKMEK'TE YÜZDE 40 ZAM
İBB iştiraki Halk Ekmek'te poşetli ürünler yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.

ULAŞIMA YÜZDE 40'A VARAN ZAM
Taksilere yüzde 25

Minibüse yüzde 25

yüzde 40'a varan

İSBİKE yüzde 40 zam

Okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

Toplu ulaşıma yüzde 35 zam

"HİÇBİR EMEKÇİ KARDEŞİMİN İŞİNE SON VERMEYECEĞİM"DEDİ KIYIM YAPTI
Bir diğer vaadi olan "Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermeyeceğim" sözlerinin de tam aksine İBB ve bağlı iştiraklerde 5 binden fazla işçiyi ekmeğinden etti.

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