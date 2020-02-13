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  • 13.02.2020 17:03
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 17:08

'li Başkanı 'nun ulaşıma yaptığı sonrası vatandaş harekete geçti! Ucu görünmeyen kuyruk oluşturdu!

Göreve geldiği günden bu yana skandal kararlarıyla gündemden düşmeyen ’li Başkanı ’nun ulaşıma yaptığı fahiş vatandaşı çileden çıkardı. Adalar’da yaşayanlar Adakart almak için vapur iskelesinde kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da ulaşımda en büyük zam İBB'ye bağlı Şehir Hatları AŞ.'nin Adalar Hattı'nda oldu.

Şehir Hatları Adalar Hattı'nda tam ücret tarifesi 5,20 liradan 10 liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2,10 liradan 7 liraya, öğrenci tarifesi ise 1,20 liradan 5 liraya yükseldi. Adalar'da aylık abonman kartta ise tek yön tarifesi 3 basımdan 4'e çıkarıldı. Adalar'da ikamet eden veya iş yeri bulunup belgesi olanlar Adakart alarak 6 liraya seyahat edebiliyor.

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