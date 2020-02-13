Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.02.2020 21:56
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 21:56

yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma günü Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde okullar tatil?

'ta yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Cuma günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma günü Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde okullar tatil? İşte detaylar

Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? Cuma günü Nevşehir'de hangi ilçelerde okullar tatil?

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3'ü tamamen, 2'si kısmen olmak üzere 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ta karın etkili olduğu ilçelerde peş peşe tatil haberleri geldi. Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde kaymakamlıklarca okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ise kırsallardaki eğitime 1 gün ara verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma günü Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde okullar tatil?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri