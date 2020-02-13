Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? Cuma günü Nevşehir'de hangi ilçelerde okullar tatil?

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3'ü tamamen, 2'si kısmen olmak üzere 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Kahramanmaraş'ta karın etkili olduğu ilçelerde peş peşe tatil haberleri geldi. Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde kaymakamlıklarca okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ise kırsallardaki eğitime 1 gün ara verildi.