Nevşehir 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Nevşehir'de 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Nevşehir'de hangi ilçelerde okullar tatil?

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının 14 Şubat Cuma günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.