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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 21:44

Nevşehir 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Nevşehir'de 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Cuma günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma günü Nevşehir'de hangi ilçelerde okullar tatil? İşte detaylar

Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Nevşehir'de 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Nevşehir'de hangi ilçelerde okullar tatil?

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının 14 Şubat Cuma günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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