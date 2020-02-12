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Pakistan'da dikkat çeken afiş! Sokaklar Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi. Başkan Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cuma günü Parlamentoya hitap edecek.

12.02.2020 17:07 - Son Güncelleme: 12.02.2020 18:06
Pakistan'da dikkat çeken afiş! Sokaklar Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi

Başkent İslamabad'da devlet binalarının bulunduğu Constitution Bulvarı, Erdoğan'ın konaklayacağı otelin önü ve havalimanı güzergahındaki yollara, Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla iki ülke dostluğunu anlatan Türkçe ve İngilizce afişler asıldı.

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Pakistan'da dikkat çeken afiş! Sokaklar Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi

Başkan Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın bulunduğu afişlerde, İngilizce ve Türkçe "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği" ve "İki ülke tek millet" ifadeleri yer aldı.

Pakistan'da dikkat çeken afiş! Sokaklar Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi

Başkan Erdoğan, 13-14 Şubat'ta resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'a daha önce 9 kez gelmişti. Bu ziyaretlerin üçünde parlamentoda milletvekilleri ve senatörlere seslenen Erdoğan, Pakistan parlamentosunda en çok konuşma yapan yabancı lider olmuştu.

Pakistan'da dikkat çeken afiş! Sokaklar Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi

Erdoğan, cuma günü Pakistan parlamentosuna dördüncü defa hitap edecek.

Pakistan'da dikkat çeken afiş! Sokaklar Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi
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