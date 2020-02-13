Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kayseri 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil?

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.