Giresun ve Ordu 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Sivas 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Sivas'ta hangi ilçelerde okullar tatil?

GİRESUN VE ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitime devam edileceği ifade edilen açıklamada, her iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede yarın eğitime ara verildi.