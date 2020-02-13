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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 19:56

Giresun ve Ordu 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Giresun ve Ordu 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Cuma günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma günü hangi ilçelerde okullar tatil? İşte detaylar

Giresun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Sivas 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Sivas'ta hangi ilçelerde okullar tatil?

GİRESUN VE ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitime devam edileceği ifade edilen açıklamada, her iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede yarın eğitime ara verildi.

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