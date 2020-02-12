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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 23:28

Kilis ve Mardin'de 13 Şubat yarın okullar tatil mi? Perşembe günü hangi ilçelerde okullar tatil?

Kilis ve Mardin'de yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 13 Şubat Perşembe günü Kilis ve Mardin'de hangi ilçelerde okullar tatil olacak?

Kilis ve Mardin'de yarın okullar tatil mi?

Kilis ve Mardin'de 13 Şubat yarın okullar tatil edildi mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, Perşembe günü Kilis ve Mardin'de hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar

MARDİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mardin'de okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

KİLİS YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kilis'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün tatil olduğu belirtildi.

Açıklamada, ''Şehrimizde devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını kaydedildi.

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