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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 12:05

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Gündemde vardı

Son dakika... Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede 'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü!

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede 'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin, Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi.

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