İşte CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek tweetleri

CHP'de FETÖ'cülerin ve FETÖ kumpaslarının gönüllü sözcülüğünü yapan isimlerden bir tanesi de Grup Başkanvekili Özgür Özel. CHP'li Özgür Özel'in özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla FETÖ'nün 17-25 Aralık hükümeti devirme kumpasına nasıl sahip çıktığı ve destek verdiği açıkça görülüyor.