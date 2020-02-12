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İşte CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek tweetleri

FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasına destek veren ve 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP, darbe yanlılarını da kadrolarında barındırmaya devam ediyor. Bu isimlerden bir tanesi de CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel. Özgür Özel darbeci terör örgütüne cemaat diyerek sahiplenmesiyle, darbeci hainleri gözaltında ziyaret etmesiyle hafızalarda. Özel'in skandalları bununla da sınırlı değil. CHP'li Özgür Özel, sosyal medyadan da yaptığı paylaşımlarla terör örgütünün sözcülüğünü yapmakta ve kumpaslarına açıkça destek vermekte.

12.02.2020 10:10 - Son Güncelleme: 12.02.2020 10:22
İşte CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek tweetleri

Siyasetin gündemine "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması hakimken CHP tüm söylemlerinin aksine FETÖ'ye terör örgütü diyemeyen ve örgütün kumpaslarına açıkça destek veren isimleri bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

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İşte CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek tweetleri

CHP'de FETÖ'cülerin ve FETÖ kumpaslarının gönüllü sözcülüğünü yapan isimlerden bir tanesi de Grup Başkanvekili Özgür Özel. CHP'li Özgür Özel'in özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla FETÖ'nün 17-25 Aralık hükümeti devirme kumpasına nasıl sahip çıktığı ve destek verdiği açıkça görülüyor.

İşte CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek tweetleri

Terör örgütüyle aynı söylemlere tutunan Özel, hükümeti devirme uğruna darbecilerin ihanetine göz yumuyor.

İşte CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek tweetleri

İŞTE CHP'Lİ ÖZEL'İN 17-25 ARALIK SÜRECİNDE FETÖ KUMPASINA DESTEK TWEETLERİ

İşte CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek tweetleri
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