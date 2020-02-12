İşte CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek tweetleri
FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasına destek veren ve 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP, darbe yanlılarını da kadrolarında barındırmaya devam ediyor. Bu isimlerden bir tanesi de CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel. Özgür Özel darbeci terör örgütüne cemaat diyerek sahiplenmesiyle, darbeci hainleri gözaltında ziyaret etmesiyle hafızalarda. Özel'in skandalları bununla da sınırlı değil. CHP'li Özgür Özel, sosyal medyadan da yaptığı paylaşımlarla terör örgütünün sözcülüğünü yapmakta ve kumpaslarına açıkça destek vermekte.
12.02.2020 10:10
- Son Güncelleme: 12.02.2020 10:22
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