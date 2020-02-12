Türkiye genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Milyonlarca vatandaş bir sonraki günün hava durumunu merak ederek arama motorlarında 13 Şubat hava durumu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 13 Şubat Salı gününün hava sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte MGM tarafından duyurulan hava durumu raporu ve hava sıcaklıkları

METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.