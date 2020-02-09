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  • 09.02.2020 10:21
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 10:27

eden polisin yakınlarından şok iddia! 315 lira için...

’de kendisini göğsünden tabancayla vurarak eden polis memuru ’nın amirleri tarafından hırsızlıkla suçlanıp baskı ve hakaretlere uğradığı iddia edildi. Baba , oğlunun amirleri hakkında 'hakaret', 'görevi ihmal', 'ölüye hakaret' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çeşme'de görevli 2.5 yıllık polis memuru Muhammed Emin Kaya, 15 Ocak'ta evinde, kendini tabancayla göğsünden vurarak yaşamına son verdi. Bekar olan Kaya'nın, amirlerinden baskı gördüğü ve hakaretlerine maruz kaldığı, bu nedenle intihar ettiği iddia edildi. Muhammed Emin Kaya'nın babası Ahmet Kaya, bir emniyet müdürü ile bir komiser yardımcısı hakkında 'hakaret', 'görevi ihmal', 'ölüye hakaret' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kaya'nın avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, Muhammed Emin Kaya'nın intihar ettiği süreci şöyle anlattı:

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