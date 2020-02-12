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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 20:48

'lar ateşlendi! 'te rejimi hedeflerini vurdu

Başkan Erdoğan, rejiminin alçak saldırılarına ilişkin 'Misliyle karşılık veririz, rejimi her yerde vururuz' sözlerinin ardından , 'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu. ile yapılan saldırılar saniye saniye kameralara yansıdı.

Esad rejimi hedefleri vuruldu

, 'in batısında rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar () ile vurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN "VURURUZ" DEMİŞTİ
Başkan AK Parti Grup Toplantısında, 'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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