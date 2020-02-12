Adıyaman'da 13 Şubat yarın okullar tatil edildi mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, Perşembe günü Adıyaman'da hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.