Bitlis ve Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda HDP Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK VE PROPAGANDASI YAPMAK

Bu kapsamda, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 6 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Ahlat ve Tatvan ilçeleri ile Siirt'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, HDP Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun'un da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 24 kaleşnikof fişeği, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği, F serisi 1 dolar, örgütsel doküman, kitaplar ve dijital materyallerin ele geçirildiği kaydedildi.