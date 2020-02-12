Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.02.2020 20:21
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 20:21

Son dakika: merkezli terör operasyonu! 'li İl Başkanı Rumet Dursun da gözaltına alındı

Son dakika haberine göre ve 'te gerçekleştirilen operasyonda Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te terör operasyonu! HDP'li isim gözaltına alındı

ve 'te gerçekleştirilen operasyonda Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK VE PROPAGANDASI YAPMAK
Bu kapsamda, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 6 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Ahlat ve Tatvan ilçeleri ile Siirt'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, HDP Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun'un da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 24 kaleşnikof fişeği, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği, F serisi 1 dolar, örgütsel doküman, kitaplar ve dijital materyallerin ele geçirildiği kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bitlis merkezli terör operasyonu! HDP'li İl Başkanı Rumet Dursun da gözaltına alındı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri