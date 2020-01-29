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ABD'nin Orta Doğu'da kaos planı protesto edildi! İstanbul, Gazze, Ürdün, Batı Şeria...

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto ederek, birlikte mücadele mesajı verdi. Ürdün, Batı Şeria ve Gazze'de ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etmek için binlerce kişi meydanlara akın etti. Öte yandan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

29.01.2020 01:04 - Son Güncelleme: 29.01.2020 02:14
ABD'nin Orta Doğu'da kaos planı protesto edildi! İstanbul, Gazze, Ürdün, Batı Şeria...

Abluka altındaki Gazze'nin çeşitli kent ve mülteci kamplarında bir araya gelen Filistinliler, Trump'ın açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına tepki gösterdi.

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ABD'nin Orta Doğu'da kaos planı protesto edildi! İstanbul, Gazze, Ürdün, Batı Şeria...

Halkın yoğun katılım gösterdiği gösterilerde İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib ile Fetih ve Hamas hareketlerinden yetkililer de yer aldı.

Habib, yaptığı açıklamada, Filistin halkı aleyhinde işlenen suçlar ve suistimaller karşısında direneceklerini ve direnişin hakları olduğunu belirtti.

ABD'nin Orta Doğu'da kaos planı protesto edildi! İstanbul, Gazze, Ürdün, Batı Şeria...

ABD yönetiminin "suçlu" olduğunu ve kendisini Filistin halkına ve haklarına karşı düşmanca bir konuma koyduğunu ifade eden Habib, "Filistin halkının bu büyük komplo karşısında direneceğini ve adaletli bir meseleyi savundukları için direnişlerinde başarılı olacaklarını" söyledi.

ABD'nin Orta Doğu'da kaos planı protesto edildi! İstanbul, Gazze, Ürdün, Batı Şeria...

Habib, Filistin meselesini tasfiye etmeye çalışan tüm planlara karşı direnişin tek yolunun Filistinlilerin ulusal ortaklık temelinde bir araya gelmesinden geçtiğini ifade etti.

ABD'nin Orta Doğu'da kaos planı protesto edildi! İstanbul, Gazze, Ürdün, Batı Şeria...

İslami Cihad yöneticisi, Arap ülkelerini de Filistin meselesi ve tüm bölgeye yayılan siyonist tehdit karşısındaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

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