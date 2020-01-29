ABD'nin Orta Doğu'da kaos planı protesto edildi! İstanbul, Gazze, Ürdün, Batı Şeria...
Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto ederek, birlikte mücadele mesajı verdi. Ürdün, Batı Şeria ve Gazze'de ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etmek için binlerce kişi meydanlara akın etti. Öte yandan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.
29.01.2020 01:04
- Son Güncelleme: 29.01.2020 02:14
Abluka altındaki Gazze'nin çeşitli kent ve mülteci kamplarında bir araya gelen Filistinliler, Trump'ın açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına tepki gösterdi.
Halkın yoğun katılım gösterdiği gösterilerde İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib ile Fetih ve Hamas hareketlerinden yetkililer de yer aldı.
Habib, yaptığı açıklamada, Filistin halkı aleyhinde işlenen suçlar ve suistimaller karşısında direneceklerini ve direnişin hakları olduğunu belirtti.
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