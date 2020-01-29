ABD'nin Orta Doğu'da kaos planı protesto edildi! İstanbul, Gazze, Ürdün, Batı Şeria...

ABD yönetiminin "suçlu" olduğunu ve kendisini Filistin halkına ve haklarına karşı düşmanca bir konuma koyduğunu ifade eden Habib, "Filistin halkının bu büyük komplo karşısında direneceğini ve adaletli bir meseleyi savundukları için direnişlerinde başarılı olacaklarını" söyledi.