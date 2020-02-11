NATO Karargahı'nda 12-13 Şubatta yapılacak toplantının oturumlarına katılacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı görüşmelerde İdlib dosyasını da hazır tutması, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra İdlib'de yaşanan insanlık dramını da gündeme getirmesi bekleniyor.
TOPLANTI ÖNCESİ NATO VE AVRUPA'YA ÇAĞRI
Hulusi Akar toplantı öncesi, Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarını durdurması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti.
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