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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 00:04

Son dakika: Bakan Akar'dan açıklaması

Son dakika haberi! , Esad rejiminin 'deki saldırılarını durdurması için , Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

Karargahı'nda 12-13 Şubatta yapılacak toplantının oturumlarına katılacak , bazı savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı görüşmelerde dosyasını da hazır tutması, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra İdlib'de yaşanan insanlık dramını da gündeme getirmesi bekleniyor.

TOPLANTI ÖNCESİ NATO VE AVRUPA'YA ÇAĞRI

Hulusi Akar toplantı öncesi, Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarını durdurması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti.

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