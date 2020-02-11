Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP, yap-işlet-devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "...Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri..." ibaresinin iptal edilmesini istedi.
Yüksek Mahkeme, ibarenin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti.
Ayrıntılar geliyor...
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