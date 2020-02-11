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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 02:51

Son dakika: AYM, 'nin ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini reddetti

Son dakika haberi... , Cumhuriyet Halk Partisi'nin () ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini oy birliğiyle reddetti.

AYM'den Kanal İstanbul kararı

Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla ne başvurdu. , yap-işlet-devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "... ve benzeri su yolu projeleri..." ibaresinin iptal edilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, ibarenin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti.

Ayrıntılar geliyor...

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