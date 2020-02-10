Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar twitter hesabından Suriye'de Türkiye'nin inşa etmek istediği Taftanaz Üssü'ne ağır bir saldırı gerçekleştirdildiğini ve şehitlerimizin olduğunu paylaştı... Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında İdlib'de Suriye rejimi güçlerinin açtığı topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı açıklandı.

TAFTANAZ NEREDE?

Taftanaz, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan bir yerleşim yeridir. İdlip kentine 17 kilometre uzaklıkta ve ilin kuzeydoğusunda yer alan, Taftanaz'ın yakınlarında ise Ta'um ve Binnish gibi yerleşim yerlerinin yanı sıra batıdaki Maarrat Misrin, kuzeybatısındaki Zardana, kuzeydoğuda Maarrat al Ikhwan ve doğuda Bawabiyah yer alıyor.

ABDULLAH AĞAR KİMDİR?

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 1967 yılında Ankara'da doğdu. Eğitim ve öğretim hayatını Ankara'da tamamlayan Ağar, 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Önce komando, daha sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanı olan Ağar, Bestler/Dereler, Gabar, Menteş, Cudi, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Kuzey Irak, Azerbaycan gibi birçok bölgede çok önemli görevlerde bulundu.

Yüzbaşı olarak emekli olan Abdullah Ağar'ın, "5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz", "Bir Millet Uyanıyor - 7 Ölüm Dağları Bekler "Cudi Dağı", "Türk Komandoları: Silahın Zülfikar'ın Olsun Mehmetçik", "Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı", "Toprak Mehmet'e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum", "Baskın: Biz Bu Dağların Erleri", "Işid ve Irak - Beled el-nifak vel şikak!" isimli toplam 7 kitabı bulunuyor.

İDLİB

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir. Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.