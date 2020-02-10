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  • 10.02.2020 16:55
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:55

Son dakika: 'tan şehitleri için başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... , 'deki kalleş saldırı sonrası yaptığı paylaşımında “İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
, "İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit düşen Türk askeri için Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi.



Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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