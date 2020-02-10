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  • 10.02.2020 17:08
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 17:24

Son dakika: CHP'li Belediyesi’nde vurgun incelemesi! Ekipler düğmeye bastı

Son dakika haberi... Bir paravan şirket aracılığıyla belediyenin topladığı 22 milyon lirayı alarak kayıplara karışan CHP'li Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan , ’de gözaltına alındı. Reşat Elgin’in usulsüz olarak para gönderdiği müteahhit tutuklandı. Yalova Belediye Başkanı , Mali Hizmetler Müdürü Şenya Kaş’ı görevden aldı. Vurgun skandalının patlamasının ardından Kaçakçılık ve ekipleri, ’nde inceleme yaptığı bildirildi. KOM ekiplerinin saat:16.00 sularında belediyeye geldiği ve incelemede bulunduğu öğrenildi.

CHP'li Yalova Belediyesi’nde vurgun incelemesi!

Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu 'in, 'nin kasasından 22 milyon TL'yi kaçırdığına yönelik soruşturma sürüyor.

YALOVA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HALİT GÜLEÇ GÖZALTINA ALINDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç gözaltına alındı. Kaçakçılık ve ekipleri, Yalova Belediyesi'nde inceleme yaptığı bildirildi. KOM ekiplerinin saat:16.00 sularında belediyeye geldiği ve incelemede bulunduğu öğrenildi.



REŞAT ELGİN, HALİÇ GÜLEÇ'İ SUÇLADI: "USULSÜZ İŞLEMLERDEN HABERDARDI"
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve belediye kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı ifade edilen Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ifadesinde Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'i suçladı ve Halit Güleç'in söz konusu usulsüz işlemlerden haberdar olduğunu açıkladı.



BİLGİ: PARALARI EFE TUR YAZIHANESİNE BIRAKTIM
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

Müteahhit Bekir Bilgi ise ifadesinde; Reşat Elgin tarafından düzenlenen belgeler ile kendisine 32 ödeme kalemi ile 1 milyon 20 bin TL paranın ödendiğini doğruladı. Bekir Bilgi, bu paraların bir kısmını Reşat Elgin'in talimatıyla Yalova Belediyesi'nin icra avukatlarına gönderilmek ve belediye borçlarının ödenmesi amacıyla Reşat Elgin tarafından alınmak üzere Yalova'da bankanın yanında bulunan Efe Tur yazıhanesine bıraktığını anlattı.
Bekir Bilgi, tahmini olarak 1 milyon 20 bin TL paradan 250 bin TL ila 300 bin TL'nin Yalova Belediyesi'den yaptığı işlerin bedeli alacaklarına karşılık aldığını diğer paraları ise Efe Tur yazıhanesine bıraktığını söyledi.



OLAY NASIL GELİŞTİ?
İçişleri Bakanlığı müfettişleri; geçtiğimiz hafta Yalova Belediyesi'nin hesaplarını ve ihaleleri inceleme başladı. İddiaya göre Yalova Belediyesi'nde iki ayrı hesap tutulduğu tespit edildi. Yalova Belediyesi'nin resmi ve gayri resmi (gizli) hesap olmak üzere iki hesabın tutulduğu öne sürülüyor. Gayri resmi hesapta müteahitlerden alınan bağışlar olduğu iddia edildi.


Yalova Belediyesi hesaplarında açığın ortaya çıkması üzerine Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G. ile 22 Milyon TL'yi kaçırdığı iddia edilen Reşat Elgin'in 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde toplantı yaptığı, görüşmenin ardından Reşat Elgin'in belediye garajında bulunan aracına binerek sırra kadem bastığı öne sürüldü.


Reşat Elgin'in, yasal ve gayri resmi hesaplara baktığı, Elgin'in 22 milyon TL'yi alıp kaçtığı öne sürülüyor.
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin; Yalova Belediyesi'nin ihalelerini incelerken açığı tespit ettiği ifade ediliyor.

KENAN KIRAN/SABAH

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