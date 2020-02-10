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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:46

Son dakika: Tevfik Göksu'dan 'deki fahiş ma tepki: Hiçbir ahlaki yönü yok

Son dakika haberi... 'nin İstanbul'da toplu ulaşıma yaptığı yüzde 35 ma tepkiler devam ediyor. Esenler Belediye Başkanı Göksu, "Seçimden önce 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü yok" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu'dan zam tepkisi: Hiçbir ahlaki yönü yok

() (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan lar uygulanmaya başlandı.

grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi.

"AHLAKİ HİÇBİR YÖNÜ YOK"
Toplantı öncesi İBB'ye gelen AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.

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