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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 23:26

Son dakika: Kritik toplantısı sona erdi: ’yi kararlılığından hiçbir saldırı vazgeçiremeyecek

Son dakika haberi! Başkan başkanlığında yapıldı. bölgesine takviye olarak gönderilen askerlerimize, rejim unsurlarınca bugün gerçekleştirilen saldırıya karşı atılacak adımların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındığı öğrenildi.

Kritik İdlib toplantısı sona erdi

Başkan başkanlığında yapıldı. bölgesine takviye olarak gönderilen askerlerimize, rejim unsurlarınca bugün gerçekleştirilen saldırıya karşı atılacak adımların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı katıldı.

Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan 'yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.

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