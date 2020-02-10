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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 23:09

Son dakika: Büyükelçiliği: müttefikimiz 'nin yanındayız

Son dakika haberi! Büyükelçiliği, " müttefikimiz 'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

ABD'den flaş Türkiye açıklaması

Büyükelçiliği, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Açıklamada, "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" denildi.

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