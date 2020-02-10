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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 23:43

'li Hüsnü Bozkurt'un algı operasyonu deşifre oldu!

'li milletvekili Hüsnü Bozkurt üzerinden algı operasyonuna soyundu. Bozkurt, 2019 yılında 'da bir hocanın öğrencisini ayaklarından astığı ideoyu 'de yaşanmış gibi paylaştı.

CHP'li vekilin algı operasyonu deşifre oldu!

'li milletvekili Hüsnü Bozkurt üzerinden algı operasyonuna soyundu.

Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'da yaşanan olayı 'de yaşanmış gibi servis ederek "Çocuklarımıza yazık ediliyor. Geleceğimiz bu din tüccarlarının elinde ziyan oluyor. Bu çağ,akıl ve bilim dışı gidişe mutlaka DUR demeliyiz,diyeceğiz. "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,dervişler,mensuplar,müritler memleketi olamaz" OLMAYACAK... Kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

YALAN DOLAŞIMA SOKULDU
Bozkurt'un algı operasyonu binlerce kişi tarafından paylaşılarak yalan dolaşıma sokuldu. Ancak haberin Haziran 2019 yılında Pakistan'da yaşandığı ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
CHP'li Bozkurt'un paylaştığı haberin gerçeği The EurAsian Times haber sitesinde yer alıyor. Sitede yer alan haberde olayın Türkiye'de değil Pakistan'da şimdi değil 2019'da yaşandığı görülüyor.

İşte o haber:

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