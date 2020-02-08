Güngören'deki Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merter Metro istasyonu ve otobüs durağının yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi.







İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. İBB zabıtası kaçak büfenin başında 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.





RESMİ BELGE VE İZİN BELGESİ İBRAZ EDİLMEDİ

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Bu büfenin buraya koyulması için Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla beraber belediyemize herhangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması benim görevim olduğu için buradayım. Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak buradayız" dedi.







Akgün, "Biz bu büfe 500 metre ileride Metro ve Metrobüs üst geçidinin ayağında Güngören tarafında yine aynı şekilde gece yarısı bırakılmış, biz yine görevimizi yapmak üzere oraya gitmiş ve Büyükşehir zabıtaları ile karşı karşıya gelmiştik. Ancak karşılıklı istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri aynı büfeyi alıp uzaklaştılar. Yaklaşık bir ay sonra aynı büfe izin belgesi ibraz edilmeden buradaki yeşil alana bırakıldı.







Büfenin kaldırılması için buradayız. Biz görevimizi ifa etmek için gerekli kişilerle irtibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.









KAÇAK BÜFENİN SAHİBİ ALİ KIDIK MI?

Öte yandan krize neden olan kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi, İYİ Parti İBB Grup Sekreteri ve AirportHaber'in sahibi Ali Kıdık'a ait olduğu iddia edildi. Büfeyle ilgili İBB'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.