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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 07:17

? 10 Şubat 2020 Pazartesi ve ilçeler hangileri?

? Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde yoğun görülen kar yağışının etkisiyle okullarda eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller listesi merak ediliyor. Peki, hangileri? Bugün okullar tatil mi? İşte 10 Şubat 2020 Pazartesi ...

İşte kar tatili olan iller

Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yazımızda 10 Şubat tatil olan bölgeler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Bugün okullar tatil mi? İşte 10 Şubat 2020 Pazartesi kar tatili olan bölgeler...

BUGÜN KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valilik tarafından peş peşe açıklamalar geldi. Bugün tatil edilen bölgeler listesi için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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