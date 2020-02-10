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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 10:36

elebaşı 'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 822 işlem yapılmış!

hakkında yürütülen soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Hain örgüt hakkında yapılan incelemelerde yeni kritik bilgilere ulaşıldı. FETÖ elebaşı adına 2012 yılında sahte bir e-imza çıkarıldığı ve bu imza ile 2016’ya kadar yüzlerce işlem yapıldığı tespit edildi.

Fetullah Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz aylarda ilginç bir şikayet ulaştı. Şikayette, adına 2012'de avukat tarafından sahte e-imza çıkarıldığı iddia edildi.

BİR SERTİFİKA FİRMASINDAN...
'de sertifika hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren A.Ş. tarafından çıkarıldığı belirtilen e-imzanın 2016 tarihinde yenilendiği belirtildi.

ÖRGÜTSEL FAALİYET!
Teröristbaşı Fetullah Gülen için gerçekleştirilen e-imza skandalının söz konusu firmada çalışan örgüt üyeleri tarafından bir örgüt görevi olarak çıkarıldığı belirtildi.

NUH ALBAYRAK'IN ÇIKARDIĞI İHBAR EDİLDİ
Söz konusu ihbarda bu e-imzanın Avukat Nuh Albayrak tarafından 2012 yılı içerisinde çıkarıldığı belirtilmişti.

SON DAKİKA : YÜZLERCE ŞÜPHELİ İŞLEM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, elektronik imzanın 30 Nisan 2012 tarihli Başkonsolosluğu onaylı vekâletname ile çıkarıldığı, fakat söz konusu vekâletnamede elektronik imza alımına ilişkin yetki bulunmadığı saptandı. Sahte e-imzanın ilk temin edildiği 2012 yılından itibaren 820 adet işlem yapıldığı belirlenirken elektronik imzaların bu işlemlerdeki kullanım tarihi ve zamanına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı.

FİRMADAKİ ÖRGÜT ÜYELERİ TARAFINDAN GÖREV OLARAK YAPILDI
Sahte e-imzanın usulüne uygun yetkilendirme yapılmadığı halde Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından usulüne aykırı olarak çıkarıldığı, bu yasadışı işlemin söz konusu hizmet sağlayıcı firmada görevli üyeleri tarafından örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Ankara Başsavcılığı,söz konusu yasadışı eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. isimli şirketin merkezinin Kozyatağı'nda bulunduğunu belirleyince dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı e-imza ile hangi örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini araştıracak. Örgüt elebaşı Gülen'in bu e-imza ile yaptığı işlemlerin tamamının iptal edilmesi de bekleniyor.(Sabah)

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