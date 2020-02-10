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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 10:59

Son dakika: Rus heyeti ile ikinci görüşme bugün yapılacak

Son dakika haberi... Rus heyeti ile konusundaki görüşmelerin ikincisi bugün saat 12.00'de yapılacak. Cumartesi günü iki tur halinde yapılan 3 saatlik görüşmelerden sonra sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Rus heyeti ile kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk ve Rus heyeti bugün öğle saatlerinde 'da yeniden toplanacak.

Görüşmede, geçen hafta sonunda olduğu gibi Türk tarafından Sedat Önal başkanlığında , , Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyetin yer alması öngörülüyor.

tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı 'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin görüşmeye katılması bekleniyor.

"SAHADA BİR AN ÖNCE SÜKUNET SAĞLANMALI"
Cumartesi günü iki tur halinde yapılan 3 saatlik görüşmelerden sonra sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Heyetler, görüşmelere devam edilmesini kararlaştırmıştı.

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