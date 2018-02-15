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’li Bozkurt’tan ikinci skandal

Referandumda 'Evet'çileri denize dökmekle tehdit eden , Zeytin Dalı'na 'Meşru değil', ÖSO'ya 'El Kaide artığı' sözleriyle saldırdı. Yetinmedi katil Esed'le masaya oturulmasını istedi.

CHP’li Bozkurt’tan ikinci skandal

Konya Milletvekili , Parti Meclisi üyeliğine seçilen Bülent Ecevit Tatlıdil'in CHP Ereğli İlçe Başkanlığı görevini Veysel Gönülal'a devrettiği törene katıldı. Törende konuşan Bozkurt, Suriye'deki gelişmelere değinerek, "Türkiye, bir an önce Rusya, Irak, İran ve Suriye'nin meşru hükümeti Esed hükümetiyle anlaşmalı" ifadesini kullandı.

TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKTI

Türkiye'nin, Suriye'de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu olan katil Esed'i 'meşru hükümet' sayan ve görüşülmesi gerektiğini söyleyen Bozkurt, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında Mehmetçik'le omuz omza çarpışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine 'El Kaide artığı' diyecek kadar skandalın boyutunu büyüttü. Bozkurt, Esed'le görüşmeden ÖSO'yla atılan adımların hiç akılcı olmadığını savunan Bozkurt, böylece Zeytin Dalı Harekatı'nın meşru olmadığı iddiasında bulundu. Bozkurt, ayrıca terör destekçisi HDP'ye de sahip çıktı.

SKANDALLAR TAKIMI YÖNETİMDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK/PYD'ye terör örgütü diyemezken danışmanı Recep Cengiz de teröristler ve destekçilerin Twitter paylaşımlarını beğenerek övmüştü. HDP'nin 2016'daki kongresine katılarak PKK'lı teröristlere saygı duruşunda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan PKK/PYD'yi savunmuştu. Yine aynı görevi yürüten 'Muhasebeci Kenan' Öztürk Yılmaz ÖSO güçlerini terörist ilan etmişti. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Muharrem Erkek de "Sınırlarımızda başkası olacağına PYD olsun" diyerek terör örgütüne destek vermişti. Bozkurt'un 'El Kaide artığı' diye suçladığı Özgür Suriye Ordusu Güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'le omuz omza teröristlere karşı mücadele ediyor.

İLK REZALETİ DEĞİL

Bozkurt, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında, 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda 'Evet' oyu verecek vatandaşları "Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" sözleriyle tehdit etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Hüsnü Bozkurt hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan soruşturma başlatmıştı. CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt'un Konya'da yaptığı skandal açıklamalara tepki yağdı.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 08:13
YORUMLAR 15 yorum yapıldı

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AĞASI AĞASI

Buna sadece hsktr zevzek denir alçak hain chpkk

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.02.2018 15:49
KARAKALEM KARAKALEM

ŞİMDİ BU CE HA PE'NİN MEŞRULUĞUNU TARTIŞMA ZAMANI GELDİ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.02.2018 14:34
oflu baba oflu baba

BASKA BIR EMRIN ANANLADA GORUSSUNLERMI

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 13:39
Mustafa Mustafa

Kim bu CHP vekili? git seni seçenlere aklın kadar akıl ver Coddumun beslemesi. ABD beslemesi esedle gitsin ABD anlaşsın masaya otursun. ABD nin karşısında olanları saymış ABD artığı. ABD artığı ABD ye hırlayacağına bu ülkeye hırlıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.02.2018 13:17
&#246;z.t. öz.t.

özu yok sözu yok koskoca bir b.............k.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.02.2018 12:03
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