Samsun'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Şubat Pazartesi günü Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor.

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Samsun Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Kar yağışının kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölge genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kar yağışının Kastamonu'nun kuzeyi ve Ordu çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeybatıdan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Samsun Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

19 Mayıs Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Alaçam Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Asarcık Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -4

Ayvacık Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 1

Bafra Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 1

Canik Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Çarşamba Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Havza Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -3

Kavak Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -3

Ladik Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -5

Salıpazarı Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Tekkeköy Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Terme Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Vezirköprü Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1

Yakakent Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Ladik Kayak M. Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı