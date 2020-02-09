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  • 10.02.2020 09:41
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 09:41

11 Şubat Salı kar tatili var mı? Yarın mi? Hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? ve Valilik açıklaması

Yarın mi? 11 Şubat Pazartesi kar tatili var mı? Soruları Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci tarafından soruluyor. ve 'de okullar 2 gün, Van'da bir gün tatil edildi Trabzon ve Rize'de etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün, Van'da ise bir gün tatil edildi. Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. İşte ve Valilik açıklaması

Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili geldi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir almış durumda. Kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri ise ardı ardına geliyor. Bu bağlamda Trabzon ve Rize'de etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün, Giresun ve Van'da ise bir gün tatil edildi. Karabük ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok karayolu ve köy ulaşıma kapanırken Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle bin 916 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Peki 11 Şubat Salı kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? MEB ve Valilik açıklaması detayları takvim.com.tr'de

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