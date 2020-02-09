Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir almış durumda. Kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri ise ardı ardına geliyor. Bu bağlamda Trabzon ve Rize'de etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün, Giresun ve Van'da ise bir gün tatil edildi. Karabük ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok karayolu ve köy ulaşıma kapanırken Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle bin 916 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Peki 11 Şubat Salı kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? MEB ve Valilik açıklaması detayları takvim.com.tr'de

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