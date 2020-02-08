Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Bölgesi'nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/YPG varlığının devam etmekte olduğu ve bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışlarının sürdüğü belirtildi.
"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTE"
Açıklamada, tacizlere gerekli karşılıkların verildiği bildirildi.
"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTE"
Açıklamada, tacizlere gerekli karşılıkların verildiği bildirildi.
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