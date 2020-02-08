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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 11:14

'den "Taciz atışı" açıklaması: Gerekli karşılık verilmektedir

: ile 2019’da yapılan mutabakata rağmen ’nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü / varlığı devam etmekte, bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir.

MSB'den Taciz atışı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ile 2019'da yapılan mutabakata rağmen 'nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü / varlığının devam etmekte olduğu ve bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışlarının sürdüğü belirtildi.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTE"
Açıklamada, tacizlere gerekli karşılıkların verildiği bildirildi.

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