Rus heyet geliyor

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İdlib'teki 8 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı telefon görüşmesi üzerine, bölgedeki durumu değerlendirmek için bugün Rusya'dan bir heyet Ankara'ya gelecek. Heyetin, diplomatik ve askeri yetkililerle yapacağı görüşmede; İdlib ile ilgili yol haritası ele alınacak.
HASAN AY
HASAN AY
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