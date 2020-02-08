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Rus heyet geliyor

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İdlib'teki 8 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı telefon görüşmesi üzerine, bölgedeki durumu değerlendirmek için bugün Rusya'dan bir heyet Ankara'ya gelecek. Heyetin, diplomatik ve askeri yetkililerle yapacağı görüşmede; İdlib ile ilgili yol haritası ele alınacak.

Rus heyet geliyor
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İdlib'teki 8 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı telefon görüşmesi üzerine, bölgedeki durumu değerlendirmek için bugün Rusya'dan bir heyet Ankara'ya gelecek. Heyetin, diplomatik ve askeri yetkililerle yapacağı görüşmede; İdlib ile ilgili yol haritası ele alınacak.

HASAN AY

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