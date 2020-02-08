Rus heyet geliyor Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İdlib'teki 8 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı telefon görüşmesi üzerine, bölgedeki durumu değerlendirmek için bugün Rusya'dan bir heyet Ankara'ya gelecek. Heyetin, diplomatik ve askeri yetkililerle yapacağı görüşmede; İdlib ile ilgili yol haritası ele alınacak.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İdlib'teki 8 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı telefon görüşmesi üzerine, bölgedeki durumu değerlendirmek için bugün Rusya'dan bir heyet Ankara'ya gelecek. Heyetin, diplomatik ve askeri yetkililerle yapacağı görüşmede; İdlib ile ilgili yol haritası ele alınacak.



HASAN AY TÜM MANŞETLER