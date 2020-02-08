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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 10:58

: 'den flaş açıklaması

haberi... : ’deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir.

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