İdlib'deki durum vehametini koruyor. Rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda insan evini terk etmek zorunda kaldı. Rejim bizim askerlerimize de saldırdı. Kat kat fazlasıyla karşılığını verdik. Bu konudaki kararlılığımızı Rusya'ya da verdik.

Rusya ve İran'la Astana sürecini başlattık. Soçi formatında toplantılar gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çabaların amacı ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak ve siyasi sürece ivme kazandırmaktı. Ne var ki, siyasi sürece inanmayan rejimin saldırganlığı arttı.





Tabi ki Rusya ile bu süreci tekrar ele alıyoruz. Benim Lavrov'la görüşmelerim oldu. Askerlerimiz zaten Rus muhattaplarıyla her gün görüşüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, iki gün önce Putin ile görüştü. Bu görüşmede heyetlerimizin görüşmesinde mutabık kaldılar. Biraz önce gelen bilgiye göre Rusya'dan bir heyet yarın Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerimizi yapacağız. Amacımız rejimin saldırganlığını durdurmak ve siyasi sürece ivme kazandırmaktır.