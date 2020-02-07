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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 07:19

Son dakika: 'den İstanbul ve o iller için yoğun kar ve çığ uyarısı! Bugün nasıl olacak?

Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışlı hava hakim olacak. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerine çığ uyarısında bulunan Meteoroloji, birçok il için yoğun kar tahminini açıkladı. Peki, yurt genelinde bugün nasıl olacak?

Meteoroloji'den yoğun kar ve çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 7 Şubat hava durumu raporu...

Hava sıcaklığının ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DAKİ KAR YAĞIŞI

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı bugünde etkisini sürdürecek. Saat 18.00'da başlayacak karla karışık yağmur, saat 21.00'da yerini kar yağışına bırakacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı en düşük 1, en yüksek 7 derece olacak.

Kar yağışı cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar en düşük 1, en yüksek 7 derece olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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