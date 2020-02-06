Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü isim baş sağlığı mesajı yayınladı!
Van - Bahçesaray karayolunda yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 39 kişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Çığ altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken Engin Altan Düzyatan, Türkan Şoray, Serdar Ortaç gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesabından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin Van'daki çığ felaketi için yayınladığı baş sağlığı mesajları...
06.02.2020 13:42
- Son Güncelleme: 06.02.2020 13:48
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