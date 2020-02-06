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Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü isim baş sağlığı mesajı yayınladı!

Van - Bahçesaray karayolunda yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 39 kişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Çığ altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken Engin Altan Düzyatan, Türkan Şoray, Serdar Ortaç gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesabından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin Van'daki çığ felaketi için yayınladığı baş sağlığı mesajları...

06.02.2020 13:42 - Son Güncelleme: 06.02.2020 13:48
Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü isim baş sağlığı mesajı yayınladı!

Van-Bahçesaray karayolunda yaşanan çığ felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Hayatını kaybeden vatandaşlar için ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. İşte o mesajlar…

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Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü isim baş sağlığı mesajı yayınladı!

CENK EREN

Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü isim baş sağlığı mesajı yayınladı!

HADİSE

Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü isim baş sağlığı mesajı yayınladı!

ACUN ILICALI

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü isim baş sağlığı mesajı yayınladı!

TÜRKAN ŞORAY

Bir acı haber daha... Van Bahçesaray'da çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi başka felaketlerden korusun, inşallah yaşadığımız bu acılar son olur...

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