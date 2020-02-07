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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 17:44

Başkanı Şahin açıkladı! İşte ve 'la birlikte diğer 5 TV kanalına verilen cezaların nedeni

Başkanı Ebubekir Şahin, başta 'ın Türkiye hakkında "sömürgeci" ifadesi nedeniyle 'a verilen ceza olmak üzere toplam 6 kanala verilen cezalar hakkında açıklama yaptı. Şahin açıklamasında televizyonlara verilen son cezaların, gazetecilerin soruları sebebiyle değil, halkı yanıltan, korku ve paniğe sevk eden yorumları ile eleştiri sınırlarını aşan sözleri nedeniyle uygulandığını bildirdi.

RTÜK'ten 6 TV kanalına verilen cezalarla ilgili açıklama

Amerikan merkezli TV'de sunuculuk yapan 'ın Türkiye hakkında sarf ettiği "sömürgeci" sözüyle ilgili harekete geçerek 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle FOX'a "ağır idari para cezası" vermişti.

Kararın ardından bazı kesimler RTÜK'ün verdiği ceza ile ilgili algı operasyonuna başladı. Cezaların sadece muhalif kanallara verildiği algısını yaratıp, muhalefetin RTÜK baskısıyla susturulmaya çalışıldığını iddia eden odaklara karşı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir açıklama yaptı.

Şahin, yaptığı açıklamada, Üst Kurul tarafından verilen son cezalara ilişkin bazı medya organlarınca halkı yanıltan yanlı yayınlandığını belirtti.

"Cezalar, gazetecilerin soruları sebebiyle değil, halkı yanıltan, korku ve paniğe sevk eden yorumları ile eleştiri sınırlarını aşan sözleri nedeniyle verilmiştir." ifadesini kullanan Şahin, kararın, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır...Haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz." hükmüne göre alındığını kaydetti.

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