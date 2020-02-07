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  • 07.02.2020 12:22
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 12:22

Yasak listesini ifşa eden 'ya 'den müdahale! Tweetini sildirttiler!

Algı operasyonlarının ve manipülasyonları ile bilinen sözde gazeteci , Twitter hesabından ’de kapalı kapılar arkasında bir yönetim olduğunu ve bu yönetimin istemediği kişileri programına çıkaramadığını söyledi. Yaptığı bu itiraf dolu paylaşımı kısa süre sonra silen Cilara’ya sözünü ettiği gibi “CHP Genel Merkezi’nden baskı mı geldi” sorusu merak edildi.

Yasak listesini ifşa eden Çağlar Cilara'ya CHP'den müdahale!

, sosyal medya hesabından 'nin parti içindeki işleyişini ortaya çıkaran bir paylaşımda bulundu. Cilara, daha önce CHP'li kanallarda çalıştığını hatırlatarak, söz konusu kanalların da yasaklı listeleri olduğunu söyledi.

GENEL MERKEZİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİĞİ İSİMLER PROGRAMA ÇIKAMAZ
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cilara, CHP Genel Merkezi'nin üstünü çizdiği isimleri programlarına çıkaramadığını belirtti.

Cilara, her defasında özgürlükçülükten dem vuran ve demokrasi naraları atan CHP'nin istediği isimleri yayına alabildiğini ifade etti.

Cilara'nın bu itirafları CHP içerisinde demokrasi yerine monokrasi, özgürlük yerine bağlılık olduğunu, halkı kandırmak için demokrasi ve özgürlüğe sarıldıklarını bir kez daha kanıtladı.

BU SEFER DE TWEETİ SİL BASKISI MI?
Cilara bu itiraf dolu tweetini kısa bir süre sonra sildiği görüldü. CHP Genel Merkezi Cilara'ya bu sefer de tweet baskısı mı yaptı sorusunu akıllara getirdi.

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