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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 09:40

Son dakika: Biri de aranan 5 ist oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, biri de aranan 5 istin ikna yoluyla 'nda güvenlik güçlerine olduğunu bildirdi.

Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri de aranan 5 istin ikna yoluyla 'nda güvenlik güçlerine olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.

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