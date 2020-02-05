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PKK okula saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG, yine masum sivilleri hedef aldı. Eli kanlı örgüt, dün Suriye Afrin'de yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı.

PKK okula saldırdı
Terör örgütü PKK/YPG, yine masum sivilleri hedef aldı. Eli kanlı örgüt, dün Suriye Afrin'de yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı.

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