PKK okula saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG, yine masum sivilleri hedef aldı. Eli kanlı örgüt, dün Suriye Afrin'de yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı. Terör örgütü PKK/YPG, yine masum sivilleri hedef aldı. Eli kanlı örgüt, dün Suriye Afrin'de yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı.
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