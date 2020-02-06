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  • 06.02.2020 15:24
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 15:24

'de operasyonu: 3 gözaltı

'de terör örgütü 'a yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 li gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü 'a yönelik yapılan çalışmalar sonunda, 'de örgüt içinde 'emir' ve 'savaşçı' olarak görev alan Suriye uyruklu 3 şüpheli teslim edildi. Jandarma, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparak İ.M., M.E. ve J.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edildiği bildirilerek, şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.

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