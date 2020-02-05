Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.02.2020 20:34
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 20:34

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van için taziye mesajı

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van'da meydana gelen çığ faciasına ilişkin Twitter adresinden açıklamada bulundu. Albayrak, "Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" dedi.

Bakan Albayrak'tan Van için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van'da meydana gelen çığ faciasına ilişkin Twitter adresinden açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize, arama-kurtarma görevlilerine ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kurtarma yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van için taziye mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri