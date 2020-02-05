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  • 05.02.2020 16:42
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 16:42

Son dakika: 'ndan lı bakanlarla telefon diplomasisi

Son dakika haberine göre , bazı lı bakanlarla telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Gana Shirley Ayorkor Botchwey, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Marie Ntumba Nzeza ve Entegrasyon ve Yurt Dışındaki Fildişililer Bakanı Ally Colulibaly ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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