İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki ikinci çığ felaketinde can kaybının 33 olduğunu söyledi.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.

Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.

Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kuruldu. 3 mobil baz istasyonu daha bölgeye doğru yola çıkarıldı. Bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, Elazığ'dan bölgeye gönderildi. Türk Kızılay, 350 kişilik kumanyayı bölgeye sevk etti. AFAD İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaç için teyakkuz durumuna geçirildi.

PEGASUS UÇAĞININ PİSTTEN ÇIKMASI

Bakan Soylu, "Hava şartları nedeniyle çalışmalar durduruldu." dedi. Bakan Soylu pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili olarak, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.