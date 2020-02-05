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Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. AFAD'dan yapılan açıklamada "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 26 kişi hayatını kaybetti" denildi. Çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

05.02.2020 16:15 - Son Güncelleme: 05.02.2020 16:39
Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.

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Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi

CAN KAYBI YÜKSELİYOR
AFAD, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasına ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada,"Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi'nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken, 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı" denildi.

Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi

ERDOĞAN SOYLU'DAN BİLGİ ALDI
Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi

YARALILAR HASTANEYE GETİRİLDİ
Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi

İŞTE VAN'DAKİ CAN PAZARINDAN SON GÖRÜNTÜLER...

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