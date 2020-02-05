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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 23:12

Son dakika haberi! Bakanlık açıkladı: 'de bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında el bombasının patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında el bombasının patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Bakanlıktan yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: 05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkâri/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur.

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